Festa in casa, 15enne denuncia di aver subito violenze sessuali da tre minorenni

Tre ragazzi minorenni sarebbero stati iscritti nel registro degli indagati dopo che una 15enne li ha accusati di violenza sessuale che sarebbe avvenuta la sera di sabato 27 giugno nella zona di Marina di Grosseto. La ragazza ha raccontato di essere stata abusata da altri adolescenti, di età fra i 16 e i 17 anni, nel bagno della sua abitazione durante una festa in casa. La ragazza conoscerebbe i tre presunti aggressori. Li avrebbe indicati al padre che ha sporto denuncia. Secondo le prime ricostruzioni del racconto risulta che i tre ragazzi l'avrebbero costretta a andare con loro nel bagno: due l'avrebbero abusata all'interno mentre un terzo avrebbe tenuto bloccata la porta.

La squadra mobile sarebbe stata incaricata di cercare eventuali video che potrebbero esser stati filmati coi cellulari durante la festa e anche, non viene escluso, durante la presunta violenza. I tre, da quanto appreso, abitano a Grosseto. Oggi, dopo aver ricevuto l'avviso di garanza, si sono recati, in compagnia dei genitori, dai rispettivi avvocati. Sono tutti indagati per violenza sessuale in concorso.