Il Borgo e la Luna, weekend nel centro storico di Santa Maria a Monte

Santa Maria a Monte splende nelle notti d'estate con “Il Borgo e la Luna – Il Castello rivive”, la nuova rassegna organizzata dal Centro Commerciale Naturale di Santa Maria a Monte, in collaborazione con Confcommercio Provincia di Pisa e il Comune di Santa Maria a Monte. Dopo il successo del primo fine settimana la kermesse entra nel vivo con nuovi appuntamenti pronti a entusiasmare i visitatori nel suggestivo borgo a forma di chiocciola, per l'occasione chiuso al traffico ogni venerdì, sabato e domenica nei fine settimana estivi dalle 18 alle 24.

Tra le novità di questo fine settimana l'apertura del salotto di via Carducci. Un ampio spazio dedicato alla socializzazione e senza obbligo di consumazione, con i tavoli posizionati nel rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid che permetteranno di vivere la bellezza del borgo all'aria aperta e da una prospettiva inedita.

Per gli amanti della musica dal vivo l'appuntamento è venerdì 3 con il trio “Disperati Erotici” di Andrea Marianelli (basso), Marco Magnani (voce e chitarra) e Filippo Sgrani (percussioni), che rivisita in chiave acustica swing, latin e reggae i brani di autori come Paolo Conte, Sergio Caputo, Vinicio Capossela e tanti altri.

Sarà possibile scoprire le meraviglie di Santa Maria a Monte con le visite alla rocca, il caratteristico centro storico e le cisterne sotterranee, grazie alla collaborazione con l'associazione La Chiocciola Tour, che organizza visite guidate sabato e domenica con partenza alle 18.30 e alle 21.30. La visita è gratuita per chi cena nei locali Tapassion e Ambra Nera, Tra le iniziative che accompagnano “Il Borgo e la Luna” anche quella dello studio di tatuaggi Inkredibiletatoostudio, che sarà aperto tutte le sere offrendo un servizio di ritrattistica istantanea su prenotazione.

Tanti appuntamenti realizzati grazie all'impegno delle attività commerciali che permettono di vivere le emozioni e le suggestioni di Santa Maria a Monte nel cuore del borgo in completa sicurezza.

Fonte: Confcommercio Provincia di Pisa