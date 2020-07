In punta di penna, concorso teatrale 'a doppia cifra' a Castelfranco

Spazio alla creatività, all'amore per il teatro, alla scrittura.

È partita la 10esima edizione di “In punta di penna”, il concorso di drammaturgia teatrale promosso dal Comune di Castelfranco di Sotto all’interno del progetto regionale “Intesa Teatro Amatoriale” e organizzato dal Gruppo teatrale Four Red Roses.

L'iniziativa “In punta di penna” è nata per promuovere una nuova drammaturgia ed è diventata nel corso di pochi anni un importante progetto culturale che anima un interessante faccia a faccia tra la scrittura teatrale e la messa in scena. Il bello di questo concorso è infatti la possibilità di poter vedere realizzata la propria opera.

Una giuria di esperti di teatro valuta i lavori inviati, considerando non solo l’aspetto linguistico/letterario, ma anche la realizzabilità dell’opera. Gli scritti selezionati dalla giuria come finalisti prenderanno poi forma in una messa in scena grazie al coinvolgimento di compagnie di teatro amatoriale. I testi non sono interpretati integralmente, ma in una sorta di trailer. Dei piccoli assaggi dell'opera che saliranno sul palco il giorno della premiazione (che si ipotizza sarà a settembre 2021) al Teatro della Compagnia di Castelfranco. Lo svilupparsi del progetto prevede il coinvogimento dell'autore, ritenendo fondamentale il connubio operativo fra teatro e letteratura, tra regista e autore.

I premi

Il concorso prevede l'assegnazione di premi sia per le compagnie che realizzano la messa in scena dei testi, sia ovviamenti per gli autori che verranno selezionati dalla giuria.

Per i primi tre testi classificati sono assegnati premi in denaro agli autori (500 euro per il primo, 300 per il secondo e 200 per il terzo). Solo l’opera che si è aggiudicata il primo posto verrà messa in scena integralmente nella successiva stagione di Intesa Teatro.

Per partecipare

Il concorso, biennale, è rivolto a tutti gli autori di testi teatrali, italiani e stranieri. Il lavoro inviato dev'essere originale e mai messo in scena. Il testo non dovrà essere rappresentato fino alla scadenza del concorso e alla proclamazione del vincitore.

L’elaborato può far parte di qualsiasi categoria drammaturgica (dramma, commedia, satira, ecc). I lavori, in formato digitale, dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 30 dicembre 2020 all’indirizzo: inpunta@gmail.com

Info

Il bando e le relative informazioni sono visibile sul sito web www.comune.castelfranco.pi.it oppure sul sito www.inpuntadipenna.it

Fonte: Comune di Castelfranco di Sotto - Ufficio stampa