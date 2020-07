Lavori sulle strade di Fucecchio, la Metrocittà investe 400mila euro

Sono partiti ieri gli interventi di manutenzione programmati dalla Città Metropolitana di Firenze sulle Strade Provinciali del territorio comunale di Fucecchio. Mentre si attende, a breve, l'inizio dei lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione della variante di San Pierino sulla Strada Regionale 436, annosa questione su cui da tempo l'amministrazione comunale sollecita un intervento di risanamento vista l'importanza della variante e la mole di traffico che ogni giorno si riversa su di essa, è attualmente in corso la manutenzione della SP 11 in corrispondenza della circonvallazione di Fucecchio, che prevede la messa in opera del tappeto di usura oltre a risanamenti della pavimentazione in vari tratti e la realizzazione della segnaletica orizzontale.

Altri interventi riguarderanno la SP 15 in località Vedute, dove verrà steso il tappeto d'usura e verranno effettuati risanamenti in vari tratti, e la SP 60 Pesciatina dove è previsto il rifacimento delle banchine. I lavori prevedono anche la manutenzione e il ripristino di vari guard-rail, in particolare sulla SP 111 a Massarella. L'importo di questi lavori stradali è di circa 400 mila euro.

Nel frattempo sono iniziati anche gli sfalci delle banchine e delle rotatorie. Una serie di interventi che si protrarrà fino al 16 luglio e che interesserà tutte le Strade Provinciali, con particolare attenzione a quelle che attraversano le frazioni collinari come la SP 60 Pesciatina, la SP 61 per Poggio Adorno, la SP 111 via delle Cerbaie e la SP 15 via Romana Lucchese.

La Città Metropolitana informa che si tratta di una prima fase di lavori effettuati con le risorse attualmente disponibili ma che saranno poi integrati con interventi successivi.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa