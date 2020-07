Leandro Lombardi presidente del Centro Documentazione Don Lorenzo Milani

Il consiglio comunale di Vicchio, nella sua ultima seduta, ha designato Leandro Lombardi Presidente del Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione Culturale “Centro Documentazione Don Lorenzo Milani – Scuola di Barbiana”.

Gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Istituzione Culturale sono: Romina Bartolini, Ugo Biggeri, Gloria Manghetti, Paolo Pasquali, Lorella Pellis, Francesco Poggi.

Presidente e Consiglio resteranno in carica fino alla scadenza del mandato del Sindaco.

"Sono onorato per la scelta del nostro Sindaco, ha detto il neo Presidente e intendo perseguire con impegno le finalità previste dallo statuto del Centro di documentazione su Don Milani, che mi accingo a presiedere. Assieme a tutti i componenti del Consiglio, cercheremo di avvicinare prima di tutto i mugellani a Barbiana per far conoscere meglio i valori religiosi e politici che appassionarono questo grande prete della diocesi fiorentina e che rappresentano ancora oggi i fondamenti su cui costruire il nostro futuro personale e collettivo".

"Da parte mia e di tutta l'amministrazione comunale, ha commentato il sindaco Filippo Carlà Campa, i migliori auguri di buon lavoro al Presidente ed a tutto il Consiglio di Amministrazione chiamato ad operare per continuare la divulgazione e l’approfondimento scientifico del pensiero e delle opere di don Lorenzo Milani, con particolare riferimento all’esperienza della Scuola di Barbiana".

Fonte: Comune di Vicchio - Ufficio stampa