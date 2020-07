Letture estive agli studenti, il sondaggio di gonews.it decreta: 22 libri sono troppi

La scorsa settimana abbiamo chiesto ai lettori di gonews.it, a chi ci segue su Radio Lady e su Clivo Tv, cosa ne pensassero di una scelta fatta dai professori del Machiavelli di Firenze per l'estate.

In totale, tra le varie discipline coinvolte nella scelta dei libri da leggere durante le vacanze, i professori della I B del Liceo Classico Machiavelli hanno assegnato 22 titoli ai loro studenti.

La scelta è stata molto discussa e noi di gonews.it abbiamo chiesto a voi: 22 libri per l'estate, come giudicate la scelta dei prof a Firenze?

Per circa il 54% dei nostri lettori il carico di compiti per i ragazzi è eccessivo, mentre per circa il 45%, l'assegno è giusto per tenere la mente allenata.

Il nuovo sondaggio di gonews.it affronta un tema molto sentito, soprattutto durante l'estate: la movida.

Ecco la domanda:

Disposizioni 'anti-movida', che ne pensi?

Giuste, confusione e alto rischio di contagi

Sbagliate, torniamo a una vita normale

