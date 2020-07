Nidi d'infanzia Empoli, pubblicata la graduatoria definitiva

È in pubblicazione la graduatoria definitiva per punteggio per l’accesso ai nidi d’infanzia comunali/Centro Zerosei per l’anno educativo 2020/2021. La stessa è visibile e consultabile sul sito istituzionale del Comune di Empoli, direttamente dalla pagina iniziale.

La graduatoria è relativa alle domande pervenute nel periodo 15 aprile – 15 maggio 2020 (fascia di età: grandi, medi e piccoli – nati dal 01/01/2018 al 14/05/2020); e 16 maggio - 1 giugno 2020 (fascia di età piccoli - esclusivamente per i bambini nati nel periodo 15 maggio - 31 maggio 2020).

Ecco il link alla pagina dove è pubblicata: https://www.empoli.gov.it/avviso/graduatoria-definitiva-punteggio-laccesso-ai-nidi

Il servizio educativo all’infanzia informa inoltre le famiglie che la riunione già programmata per giovedì 9 luglio 2020 nei vari nidi è stata annullata e verrà riconvocata successivamente al momento della pubblicazione delle assegnazioni dei posti nido.

IN ATTESA DI LINEE GUIDA - Si fa presente che nell’anno educativo 2020/2021 a seguito dell’emergenza COVID i posti a oggi disponibili nei servizi educativi comunali, come pure i tempi e le modalità organizzative, potrebbero subire variazioni a seguito delle disposizioni nazionali e regionali.

INFORMAZIONI - Servizio Educativo all'Infanzia

Piazza Farinata degli Uberti - palazzo Pretorio - 3° piano –

Tel 0571 757733-734

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa