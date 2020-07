Nidi e spazi gioco, pubblicata la graduatoria a Pistoia

E' pubblicata sul sito del Comune di Pistoia la graduatoria provvisoria per i nidi d’infanzia e gli spazi gioco, nell'area tematica ''Educazione'', box ''Iscrizioni nido d'infanzia''.

Eventuali richieste di riesame dovranno essere presentate entro sabato 11 luglio, tramite posta elettronica, all'indirizzo: iscrizioninido@comune.pistoia.it .

Le conferme, invece, verranno accettate dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva, prevista per giovedì 16 luglio.

Chi ha avuto il posto in un nido non richiesto o comunque diverso dalla prima scelta, deve attendere la pubblicazione della graduatoria definitiva, in quanto sarà il servizio nidi stesso a provvedere alla riassegnazione, qualora ci fosse la disponibilità.

La scelta del nido privato sottintende la pre-iscrizione al medesimo nido.

L'inclusione nella graduatoria comunale è necessaria per accedere ai contributi della Regione.

A causa delle misure di distanziamento anti-Covid, per l'anno educativo 2020/21 potrebbe non essere garantito il sonno ai bambini.

Fino al 15 settembre è possibile effettuare l'iscrizione tardiva per nidi d’infanzia e spazi gioco, da presentare on-line tramite il portale Urbi presente sul sito istituzionale del Comune al link https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n200855a inserendo i dati e la documentazione richiesta (carta di identità).

La domanda che perviene on-line entro metà settembre consente di essere comunque inseriti nella graduatoria delle domande tardive ai fini della ammissione ai nidi d’infanzia del Comune di residenza.

Per avere informazioni sulle modalità di presentazione della domanda e sui contenuti della domanda è possibile scrivere all'indirizzo: iscrizioninido@comune.pistoia.it , oppure chiamare il numero 0573 371818 (centralino del servizio educazione e istruzione).

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa