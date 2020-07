Oliviero Toscani torna a Volterra: "Ne faremo la capitale del mondo"

Invitato dall’Amministrazione comunale di Volterra, martedì 30 giugno u.s., il fotografo di fama internazionale Oliviero Toscani è tornato a visitare la Città di Volterra. Con il Sindaco Giacomo Santi, l'assessora al Turismo Viola Luti e l'assessore alle Culture Dario Danti ha fatto dei sopralluoghi nel centro cittadino e nella Pinacoteca civica per continuare la pianificazione di alcuni progetti in corso volti alla valorizzazione e alla promozione di Volterra e del suo territorio.

La volontà di rendere sempre più centrale e attrattiva la Città è stata confermata dallo stesso Toscani durante la trasmissione di Rai 3 #cartabianca condotta da Bianca Berlinguer. L'artista, infatti, ha dichiarato: "L'arte non morirà mai. Volterra è una Città incredibile. Faremo di Volterra la capitale del mondo."

"Un'importante collaborazione - dichiara il sindaco di Volterra Giacomo Santi - nata per sviluppare al meglio tutte le potenzialità della nostra Città. Volterra, infatti, ha tutte le caratteristiche per diventare un centro di attrazione fondamentale."

"Stiamo lavorando - sottolineano gli assessori Viola Luti e Dario Danti, al Turismo e alle Culture - per promuovere il patrimonio culturale e paesaggistico di Volterra, attraverso progetti che facciano emergere la sua identità e che evidenzino le sue unicità. In questi mesi, grazie anche alla preziosa collaborazione di Olivia Spinelli, abbiamo iniziato un percorso legato alla valorizzazione della Città attraverso la fotografia."

Fonte: Comune di Volterra - Ufficio stampa