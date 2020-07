Politiche abitative a San Miniato, interpellanza di CambiaMenti

Una strategia di intervento sul problema abitativo, per prevenire situazioni di sofferenza sociale e per rispondere a richieste di tipo nuovo senza gravare sul consumo di territorio. Questo è quanto chiede l'opposizione a San Miniato in una nuova interpellanza. Il gruppo consiliare Cambiamenti, infatti, interroga sindaco e assessore alle politiche sociali per:

1) a quanto ammonta il patrimonio di edilizia popolare presente nel nostro Comune; in quali aree è dislocato, con quali criteri viene assegnato; quali regole esistono sulla rotazione del patrimonio e sulla sua manutenzione e se di queste regole viene verificata l'osservanza, e in quali modi;

2) a quanto ammontano le richieste che al momento non possono avere esito positivo per l'assegnazione di un alloggio popolare;

3) se il Comune utilizza, o intende utilizzare, strumenti come il contributo affitto, o come la messa a disposizione di alloggi ad affitto concordato previo accordo con i proprietari;

4) qual è la consistenza del patrimonio di edilizia abitativa attualmente inutilizzato; qual è la consistenza del patrimonio edilizio abitativo utilizzato come seconda casa da non residenti;

5) se non ritenga opportuno realizzare un censimento di tutti gli spazi e gli edifici abitativi liberi e affittabili, che siano adatti alla coabitazione, soprattutto di giovani, studenti, lavoratori e disoccupati, giovani coppie, ma anche amici o persone unite semplicemente per contenere i costi dell'affitto e delle utenze; in caso di disponibilità in questo senso, che gli interpellanti auspicano, come si intende procedere per informare proprietari, agenzie immobiliari e giovani interessati delle opportunità offerte in materia dalla legislazione regionale;

6) se il Comune adotti o intenda adottare strumenti di incentivazione per chi dà alloggi in affitto a canone concordato e di disincentivazione per chi lascia alloggi inutilizzati, a partire dalla modulazione delle aliquote IMU.