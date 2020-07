Raddoppio Empoli-Granaiolo, Scaramelli (IV): "Elettrificazione fino a Chiusi"

"Bene il finanziamento, che grazie al Governo Renzi fu stanziato, ma i lavori partano prima. Non aspettiamo altri due anni ma partiamo subito con le procedure previste dal piano Shock". A dirlo Stefano Scaramelli, capogruppo di Italia Viva in Consiglio regionale, sul raddoppio del tratto ferroviario Granaiolo-Empoli lungo la linea Firenze-Siena. Scaramelli sottolinea la positività del raddoppio: "favorisce migliori e minori tempi di percorrenza per tutti i pendolari e quanti ogni giorno utilizzano questa tratta per recarsi al lavoro". In merito all’elettrificazione della tratta Empoli – Siena, Scaramelli dice: "intervento fine a se stesso se privo della progettualità concreta di proseguire l'elettrificazione fino a Chiusi. La tratta infatti termina a Chiusi. Nessuno ne trarrebbe vantaggio nel limitare l'elettrificazione a un solo passo della tratta. Non solo, si metterebbero a rischio molti posti di lavoro a Siena, ovvero coloro che sono impegnati nella manutenzione dei convogli attualmente utilizzati. Serve - conclude Scaramelli - maggiore condivisione con il territorio. Si abbia il coraggio di utilizzare i Fondi comunitari disponibili e di allocare risorse pubbliche dentro un rapporto costi-benefici che sia equo e ponderato. Cento milioni di euro sono una cifra importante e come tale va investita bene".

Fonte: Ufficio stampa