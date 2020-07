Seggi elettorali fuori dalle scuole, mozione Rovai (Pd) per impegnare la giunta

Il gruppo consiliare del Partito democratico di Empoli ha depositato ieri, mercoledì 1 luglio, una mozione che impegna il sindaco Barnini e la Giunta ad attivarsi presso le istituzioni governative e regionali, affinché sia effettuata una ricognizione chiara e opportuna per trovare nella città di Empoli edifici idonei allo svolgimento delle elezioni previste per il prossimo settembre, da utilizzare in alternativa alle scuole.

La mozione è a firma dalla consigliera comunale Viola Rovai, che spiega: “Il fine è quello di scongiurare ulteriori disagi per famiglie, studenti, insegnanti e operatori scolastici in generale con una nuova interruzione dell’attività didattica ad appena pochi giorni dalla riapertura per il prossimo anno scolastico, che ad oggi è ipotizzata per metà settembre- spiega la consigliera- Non condividiamo quindi l’ipotesi di indire nuove elezioni a scuole riaperte”.

“Il mondo della scuola ha già subito serie ripercussioni dal blocco di tre mesi dovuto all’emergenza Covid-19 riteniamo quindi doveroso uno sforzo delle autorità governative competenti affinché i seggi elettorali si tengano il più possibile in luoghi diversi dalle scuole- aggiunge il capogruppo del Pd Simone Falorni- Ben vengano quindi determinati atti da discutere nel consiglio comunale della città, come già sta avvenendo ai livelli superiori, con l’apertura di un dibattito nel merito sia all’interno della maggioranza di Governo che nel consiglio regionale della Toscana”.