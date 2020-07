Servizi al cittadino, il M5S: "Se Empoli è al primo posto non osiamo pensare come sono messe le altre città"

Siamo basiti dallo studio di Cottarelli che da' il "bollino blu" alla città di Empoli con i dati relativi a queste funzioni:

1) viabilità e territorio

2) istruzione pubblica

3)'funzioni generali di amministrazione e controllo (ad es gestione del personale)

4) funzioni di polizia locale

5) servizi sociali relativi alle strutture per anziani

6) smaltimento rifiuti

Caro signor Cottarelli, a prescindere dallo scopo di questa ricerca di cui non ci è chiara la necessità (magari l'abbiamo anche pagata con le nostre tasse), a parte l'utilizzo propagandistico che ne fa il sindaco Barnini e la sua giunta, bisognerebbe chiedere ai nostri concittadini se sono soddisfatti ad esempio delle rette degli asili nido, se gli asili sono sufficienti, se le scuole hanno avuto le giuste manutenzioni (caldaie e tetti con infiltrazioni), se tutte le scuole hanno spazi per la motoria, se ci sono sufficienti pulmini per le gite o gli spostamenti verso le palestre (esterne alle scuole sic!), se il costo della mensa scolastica è adeguato, se sono contenti di pagare il trasporto scolastico per intero anche se viene usata una tratta sola...

Inoltre, ad Empoli non esiste un centro per l'Alzheimer, ci sono i rifiuti sparsi per la città in caso di pioggia o vento, in centro non esistono cestini per la differenziata, i parcheggi sono tutti a pagamento per il centro (si vogliono privilegiare le grandi distribuzioni). A pagamento anche quello dell Asl nonché il parcheggio dell'ospedale; il parcheggio gratuito è lontano dall'ingresso, poco consono alle esigenze ad esempio degli anziani e non dà percezione di sicurezza specialmente la notte!mChiediamo ai cittadini se la navetta dalla stazione all ospedale è sufficiente (visto che l'ospedale serve 11 comuni).

Continuiamo con i servizi per i giovani:

I ragazzi hanno spazio solo nelle birrerie e una tantum hanno qualche evento al parco di Serravalle. E siccome non c è mai fine al peggio ora con una mozione di Fdi vorrebbero toglierli anche quello.

Chi non fa calcio come sport a Empoli ha ben pochi spazi di scelta.

Non abbiamo un teatro e non c è uno spazio per sentire e fare musica nonostante la presenza di una scuola qualificata.

Non esistono piani di manutenzione del verde infatti gli alberi non si curano e si tagliano direttamente.

Quest'anno abbiamo avuto l allagamento del centro storico per la mancata manutenzione delle serrande che impedivano il riflusso dal fiume.

Non compriamo le centraline per il controllo delle polveri sottili e l'inquinamento, non ci fosse da spendere se le centraline rivelassero qualcosa...

Faremo a meno anche di alcuni dipartimenti dell'Università non più finanziati per una modica cifra.

In compenso però abbiamo una luminaria natalizia che fa concorrenza a quelle Napoletane ed adesso anche una luminaria estiva; si sa che gli "Indigeni "si comprano con le perline!

Che dire, per ora ci fermiamo qui ma vogliamo dire a gran voce che "SENZA LILLERI UN SI LALLERA" e senza offesa per la sindaca Barnini ... non basta tirare una coperta corta per avere un discutibile "bollino blu". Se Empoli è al primo posto non osiamo pensare a come stanno le altre città!

Fonte: M5S Empoli