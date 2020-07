Sorpreso mentre vende cocaina: arrestato 35enne

A Pisa, nella trascorsa nottata, i carabinieri, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio dedicato al contrasto della droga, hanno tratto in arresto un 35enne, per spaccio di stupefacenti. Più nel dettaglio, i militari della Sezione Radiomobile hanno bloccato l’uomo, mentre era intento a cedere quasi mezzo grammo di cocaina ad un altro soggetto; perquisito, è stato sorpreso in possesso della somma in contanti di 30 euro. Arrestato, è stato posto ai domiciliari e stamane verrà giudicato con rito direttissimo.