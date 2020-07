Studente empolese di UniPi vince il Diana Award 2020 per la sua organizzazione 'Aid You'

Omid Gholamzadeh Nasrabadi, studente italo-iraniano iscritto al primo anno del corso di laurea in inglese "Bachelor of Science in Management for Business and Economics" presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa, è risultato tra i vincitori del premio Diana Award 2020, istituito in onore della Principessa Diana del Galles. Omid, 20 anni e residente ad Empoli, potrà ora entrare in un programma di sviluppo di un anno, sotto la supervisione del team del Diana Award, per prepararsi a un altro step della competizione, il premio Diana Legacy. Il Diana Award, istituito nel 1999, premia ogni anno ragazzi tra i 9 e i 25 anni che si sono particolarmente distinti in campo sociale e umanitario. Alla cerimonia 2020, che si è svolta interamente in modalità virtuale, ha partecipato con un video messaggio anche il Principe Harry.

Il prestigioso premio è stato conferito a Omid riconoscendo l'impatto sociale che l'organizzazione “Aid You”, di cui egli è co-fondatore e CEO dal 2017, sta creando nelle comunità meno servite nell'Africa Orientale, riducendo i decessi causati da malattie cardiache. “Aid You” ha creato una comunità globale di soccorritori della BLS (Basic Life Support) che opera con approcci e soluzioni innovative nel campo della prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Uno dei suoi ultimi successi è stato “NewHopEU”, un festival dell'innovazione sociale attraverso il quale ha messo in contatto global changemakers per creare una comunità digitale internazionale di giovani con l'obiettivo di proporre soluzioni innovative a problematiche sociali locali causate dal COVID-19.

Inoltre ha avuto altri numerosi riconoscimenti internazionali: è stato semifinalista al Diamond Challenge 2019, una competizione globale per l'imprenditorialità; è stato invitato a partecipare al World Government Summit negli Emirati Arabi; ha lavorato anche come Ambasciatore del programma di innovazione Young Sustainable Impact (YSI), operando sul territorio italiano.

Guarda il video della cerimonia. Omar è presente dal minuto 31:41.

Fonte: Università di Pisa - Ufficio Stampa