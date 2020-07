Teatro fuori dal teatro, Castelfiorentino riporta gli spettacoli all'aperto

Anche in tempo di Covid-19 ritorna per il secondo anno la rassegna teatrale "Teatro al Popolo-Teatro fuori dal teatro", in una nuova sede che rispetta le misure richieste per il contenimento del contagio. Il luogo scelto è Piazza Pirandello (ex Balli), nel cuore del paese.

La rassegna è promossa dalla Fondazione Teatro del Popolo, in collaborazione con GialloMare e con il Comune di Castelfiorentino e con il sostegno della Banca Cambiano.

"La magica atmosfera del Teatro si propone sotto le stelle - commenta Maria Cristina Giglioli presidente della Fondazione Teatro del Popolo - per accompagnare le calde serate di luglio e farci stare di nuovo insieme, in sicurezza e con gioia". "Per noi - aggiunge Vania Pucci direzione artistica GialloMare - è una 'prova di trasmissione'. Ci stiamo infatti preparando per tornare con spettacoli, concerti, attori, registi e tecnici, un popolo di lavoratori che è stato fermo per tanto tempo. Vogliamo incontrarci di nuovo con il pubblico e ristabilire quel contatto che ci ha permesso di portare al Teatro del Popolo tanti bellissimi progetti. Quelli in programma sono tre appuntamenti estivi per stare di nuovo insieme e sorridere".

La rassegna composta da tre appuntamenti, inizia Mercoledì 15 luglio con lo spettacolo di Katia Beni "Tutto sotto il tetto", per proseguire Mercoledì 22 luglio con "Zona Franca" di e con Federica Mafucci, per concludersi Mercoledì 29 luglio con Giobbe Covatta in "La Divina Commediola".

Tutti gli spettacoli (INGRESSO GRATUITO) sono in programma alle ore 22,00 e per tutti è necessaria la prenotazione obbligatoria.

TEATRO AL POPOLO-TEATRO FUORI DAL TEATRO

- Mercoledì 15 luglio ore 22,00

Katia Beni in "Tutto sotto il tetto"

- Mercoledì 22 luglio ore 22,00

Federica Mafucci in "Zona franca"

- Mercoledì 29 luglio ore 22,00

Giobbe Covatta in " La Divina Commediola".

Ingresso gratuito/Prenotazione obbligatoria

Online: www.eventbrite.it

Biglietteria del Teatro:

il sabato ore 9,30/12,30

tel.0571.633482

info@teatrocastelfiorentino.it

Fonte: Ufficio stampa