Tenta di rubare in casa, scatta l'inseguimento per le vie del centro

Prosegue senza soluzione di continuità il delicato lavoro dei carabinieri di Pisa, in risposta alle continue e legittime richieste di sicurezza dei cittadini, soprattutto in tema di contrasto ai reati contro il patrimonio, quali furti e rapine. Nel capoluogo toscano, nella trascorsa serata, i militari della locale Stazione Carabinieri, nell’ambito dei quotidiani servizi di pattugliamento e controllo del territorio, hanno tratto in arresto un 31enne per tentato furto e resistenza a Pubblico Ufficiale. Più nel dettaglio, i Carabinieri, a seguito di segnalazioni pervenute al 112, hanno sorpreso l’uomo mentre tentava la fuga saltando da una finestra di un appartamento posto al primo piano di uno stabile; il soggetto, che era riuscito ad introdurvisi nel tentativo di effettuare un furto, alla vista dei militari ha tentato la fuga , ma è stato bloccato dopo un rocambolesco inseguimenti per le vie del centro città. All’atto dell’arresto opponeva resistenza e, giudicato con rito direttissimo, veniva sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora.