Torna la Guardia Medica turistica in Montagna per tutta l’estate: le sedi ad Abetone e Maresca

Torna la Guardia Medica Turistica in Montagna per tutto il periodo estivo. L’Azienda USL Toscana centro, attraverso il dipartimento rete sanitaria territoriale (diretto dal dottor Daniele Mannelli) ha deciso di ripristinare il servizio, per sostenere e valorizzare la vocazione turistica dei luoghi montani.

Il servizio infatti garantirà l’assistenza sanitaria a coloro che in estate andranno a trascorrere le vacanze sulla Montagna pistoiese.

Le prestazioni ambulatoriali verranno effettuate ad Abetone e Maresca con una turnazione che garantirà il servizio per cinque giorni alla settimana (il sabato e la domenica il servizio sarà come sempre garantito dalla continuità assistenziale.

Gli ambulatori della Guardia Medica Turistica sono attivi dal 1 luglio al 31 agosto.

La Guardia Medica di Abetone sarà svolta presso il distretto dell’AUSL nei seguenti giorni: lunedì (dalle 14 alle 19), mercoledì (dalle 9 alle 14) e venerdì (dalle 9 alle 14); quella di Maresca sarà attiva presso la Pubblica Assistenza il lunedì (dalle 9 alle 14) , martedì (dalle 14 alle 19) e il giovedì (dalle 14 alle 19).

I numeri di Telefono

Abetone: 0573/60147

Maresca: 0573/64113



Le prestazioni sanitarie saranno erogate dai medici incaricati in favore dei cittadini che, trovandosi eccezionalmente al di fuori del proprio Comune di residenza, ricorrano all’opera del medico, a tariffe calmierate come previsto dall’Accordo Collettivo vigente.

Fonte: Ausl Toscana Centro