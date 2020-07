Traffico internazionale di droga sul dark web, 28enne condannato a 10 anni

Dieci anni di reclusione e 50mila euro di multa. È questa la condanna, in rito abbreviato, emessa dal gup di Firenze Agnese Di Girolamo ai danni di un 28enne ucraino con l'accusa di aver fatto parte di un'associazione per delinquere con base anche a Lucca in Toscana, specializzata nel traffico di stupefacenti di tutti i tipi. La droga veniva venduta sul darknet, il web nascosto, e pagata in bitcoin per mantenere l'anonimato. Questa poi viaggiava per l'Italia con vari stratagemmi, tra cui anche occultandola tra scatole di giochi per bambini. Il 28enne, che in passato aveva anche prestato servizio come poliziotto nel suo paese, fu arrestato nell'agosto del 2019 insieme ad altri due presunti componenti del gruppo, mentre un quarto complice è ancora ricercato. L'indagine è scattata dopo un sequestro all'aeroporto di Francoforte di 690 pasticche di ecstasy. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri di Lucca il gruppo criminale, attraverso una rete di ucraini all'estero con referenti in Olanda, in Germania, in Italia e nel paese d'origine, tra 2017 e 2018 avrebbe movimentato ingenti quantitativi di ecstasy, cocaina, chetamina, metadone, Lsd, hashish e marjuana.