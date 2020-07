Tre video-tutorial per artigiani, designer e start-up sulla gestione d'impresa

Tre video animati accompagneranno artigiani, designer e start-up alla scoperta delle tecniche di comunicazione e progettazione dirette alle aziende per facilitare la crescita del proprio lavoro. Dopo il successo del ciclo web Craft OrientaMENTI, promosso da Fondazione CR Firenze e Associazione OMA – Osservatorio dei Mestieri d’Arte all’interno di Spazio NOTA, ora i contenuti dei seminari online diventano video fruibili su YouTube (sul canale di OMA). E ad accompagnare gli utenti nel percorso didattico ci sarà Omino, l'artigiano-mascotte di OMA​.

Il progetto Craft OrientaMENTI, realizzato in collaborazione con Euroteam Progetti, si rivolgeva ad artigiani, creativi, designer e start-up. Sono stati tanti gli iscritti ai corsi e moltissime le richieste di partecipazione arrivate.

Da oggi sul canale Youtube di OMA sarà disponibile il primo video ‘Lo storytelling dell'impresa e del prodotto’ (https://www.youtube.com/watch?v=OSIUXG-vPe4) che affronta la necessità per aziende avviate e in fase di avvio di sviluppare un piano di comunicazione efficace con strumenti e metodi di narrazione per creare identità e promuovere il proprio brand. A seguire, giovedì 9 luglio, verrà pubblicato anche il secondo video ‘Design Thinking: la creatività al lavoro’ che offre una panoramica delle tecniche per coltivare il proprio talento creativo e ricercare nuove opportunità, semplicemente guardando i propri progetti sotto una nuova luce. Infine il terzo video ‘Time Management: il tempo come risorsa strategica’, disponibile da giovedì 16 luglio, mira a dare regole e metodi per non sentirsi in affanno ed essere incisivi anche in situazioni di emergenza. La capacità di controllo, gestione dello stress e programmazione personale sono fondamentali in un mondo caratterizzato dal crescente sovraccarico informativo e dalla connettività non-stop.

“I nostri artigiani hanno il compito di portare avanti e trasmettere antichi saperi e manualità uniche – afferma Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze – in un contesto che è in continua evoluzione. Ecco perché l’innovazione, anche comunicativa, appare un requisito fondamentale per la crescita delle proprie imprese di artigianato artistico. I webinar e i video-tutorial sono strumenti importanti di approfondimento formativo, ci auguriamo che in tanti possano coglierne le potenzialità”.

“Siamo rimasti colpiti dall’enorme successo avuto dai webinar formativi di Craft OrientaMENTI – aggiunge Luciano Barsotti - che testimonia la voglia di innovazione da parte degli artigiani. Come Associazione siamo impegnati a fornire tutti gli strumenti necessari a far crescere le nostre imprese artigiane, anche e soprattutto in un momento storico così complesso come quello che stiamo vivendo. Siamo lieti che faccia il suo esordio l’Omino OMA, mascotte dinamica e intraprendente che fa da fil rouge ai progetti online”.

Video a cura di Jeppetto Studio. Realizzazione grafica di Simone Marinelli.

Fonte: Associazione OMA - Ufficio Stampa