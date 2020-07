Urp Comune di Empoli, la riapertura per massimo 4 utenti in contemporanea

Da lunedì 6 luglio 2020 l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Empoli riapre agli utenti, tornando agli stessi oraridi servizio che aveva prima dell’emergenza Covid-19.

Sono stati attivati tutti i presidi anti contagio come recitano le linee di indirizzo governative per le varie riaperture degli uffici pubblici.

Lo spazio Urp è stato ripensato, mettendo al centro sempre la sicurezza del cittadino e degli operatori tutti.

Le postazioni sono ora dotate di pareti di protezione. L’ingresso e l’uscita saranno solo da Via Giuseppe del Papa, 41, con due varchi differenti. Da Via dei Neri si entrerà solo per fruire dei servizi cimiteriali, posti al piano terra, e per gli altri uffici del primo e secondo piano. L’accesso all’Urp sarà consentito a un numero massimo di 4 utenti in contemporanea: sono presenti infatti due sportelli per tutte le pratiche, lo sportello del servizio protocollo e un altro sportello informativo. L’ingresso sarà regolato come sempre dalla numerazione in sequenza. All’ingresso sarà presente sempre un operatore preposto per la misurazione della temperatura corporea dei cittadini.

Va detto che in questi mesi di emergenza sanitaria l’Urp è sempre stato attivo: gli utenti che non sono mai stati lasciati soli per la modulistica e altre esigenze emergenziali che hanno caratterizzato il periodo.

Si è usato il sistema degli appuntamenti per organizzare gli ingressi e questo potrà continuare a essere fatto: quindi oltre a presentarsi all’ingresso e attendere il proprio turno si potrà comunque prendere un appuntamento con gli operatori telefonando al numero 0571 757/999-630-622 e il numero verde gratuito 800.

Si ricorda anche che il servizio di rilascio/rinnovo carte d’identità elettroniche e non solo sarà fornito ancora tramite appuntamento da prendere attraverso il sito del https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/ autonomamente sul quale dovrà essere effettuata la registrazione con procedura guidata. Vengono comunque rilasciate carte d’identità anche senza appuntamento, in caso di urgenza.

ORARIO DI APERTURA DEL SERVIZIO AL PUBBLICO

LUNEDI 8.00 – 13.30

MARTEDI orario continuato 8.00 -18.30

MERCOLEDI 8.00 – 13.30

GIOVEDI orario continuato 8.00 - 18.30

VENERDI 8.00 – 13.30

SABATO 8.30 – 12.00

ITER DI ACCESSO SECONDO IL SEGUENTE SCHEMA

1 - Entrata e uscita al servizio solo tramite l’accesso posto in Via Giuseppe del Papa

2 - Prenotazione tramite eliminacode

(dove sarà costantemente presente un operatore per eventuali spiegazioni)

3 – Attesa del proprio accesso nel porticato dove saranno predisposte sedie e un tavolo con tutta la modulistica per self service

4 – Accesso previa misurazione della temperatura (sarà costantemente presente un operatore per la rilevazione)

5 - Igienizzazione delle mani

6 – Svolgimento prestazione nelle quattro postazioni dedicate appositamente predisposte

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa