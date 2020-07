A Gambassi Terme sorgerà una pista da ciclocross

A Badia a Cerreto, frazione di Gambassi Terme, sorgerà una pista da ciclocross da 650 metri. I lavori vanno avanti e il sindaco Paolo Campinoti annuncia l'arrivo di quello che sarà un luogo accessibile a tutti i ragazzi per avvicinarli al ciclismo. L'idea è di Leonardo Arrighi e l'associazione di cui fa parte, Il Pedale Certaldese, ha ricevuto dal Comune un terreno comunale per realizzate la pista. Il presidente dell'associazione, Massimo Leoncini e il vice, Mario Mugnaini, con l'aiuto di Luigi di Verniere, allenatore del settore giovanile e Florio Cenni si sono impegnati per realizzare la pista da ciclocross.