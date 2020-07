Allagamenti novembre 2019, domande di contributo per risarcimento danni a Castelfiorentino

Allagamenti novembre 2019, anche nel Comune di Castelfiorentino le famiglie e le attività economiche e produttive che hanno subito danni possono presentare domanda per accedere alle misure di sostegno messe a disposizione dalla Regione Toscana.

A questo scopo, gli interessati dovranno presentare al Comune il relativo modulo (B1 per i privati cittadini, C1 per le imprese) debitamente compilato e sottoscritto dal richiedente, contenente la puntuale identificazione del bene, la descrizione e la quantificazione dei danni subiti, entro e non oltre le ore 23.59 del 7 agosto 2020.

Due le modalità di presentazione: 1) Per le attività economiche la domanda va presentata esclusivamente via PEC all’indirizzo del Comune (comune.castelfiorentino@postacert.toscana.it) 2) Per i privati, essa può essere inviata via PEC, oppure spedita tramite raccomandata A/R al Comune di Castelfiorentino, Piazza del Popolo 1 (in tal caso fa fede la data del timbro dell’ufficio postale), o ancora consegnata a mano all’ufficio Protocollo del Comune di Castelfiorentino (previo appuntamento. contattando telefonicamente lo 0571.686321 oppure messi@comune.castelfiorentino.fi.it)

Come si ricorderà, nel territorio comunale di Castelfiorentino gli allagamenti del novembre 2019 interessarono principalmente la frazione di Petrazzi e la località Madonna della Tosse.

Una volta raccolte le domande, il Comune di Castelfiorentino provvederà a trasmettere la documentazione alla Regione Toscana

I moduli di domanda sono reperibili sul sito del Comune di Castelfiorentino: www.comune.castelfiorentino.fi.it

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa