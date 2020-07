Ambrogiana Fool Park: Montelupo si rianima con cinema, musica e spettacoli

Il parco dell'Ambrogiana si rianima dopo un momento difficile. Montelupo Fiorentino dopo l'emergenza riparte in sicurezza con una serie di eventi nel suo polmone verde, uno spazio che serve anche a "creare socialità e investire nella serenità delle persone". Dall'8 luglio al 30 agosto ecco 'Ambrogiana Food Park': musica, arte, spettacoli, cibo di strada e, per la prima volta, il cinema all'aperto con l'aiuto di Mignon, realtà montelupina che agisce sul territorio da più di mezzo secolo.

L'amministrazione di Montelupo vuole offrire ai cittadini intrattenimento e occasioni di incontro per chi non potrà andare in vacanza e rimarrà nella città della ceramica. Il parco diventa così uno spazio da vivere per grandi e piccini. Interessati circa 6mila metri quadri del parco. Dalle 18 alle 24 tutti i giorni (esclusi lunedì e martedì) l'Ambrogiana diventerà il centro della cultura e del divertimento. La zona relax sarà caratterizzata da alcuni cerchi dove un massimo di quattro persone potrà passare la serata sotto un ombrellone e in sicurezza.

Ci sarà un'area cinema tutti i mercoledì e giovedì a cura di Mignon, con ingresso ridotto a 5 euro e una lista di film che si rifà molto alle nuove uscite con un tocco di montelupinità grazie a Alessio Nencioni. Presente anche una zona ristoro con street food e bar oltre a una postazione con dj set e animazione. C'è anche l'area festival, una sorta di anfiteatro con concerti, spettacoli e altro ancora. Gli spazi saranno delimitati per permettere la distanza interpersonale. Protagonista pure la street art: dal 12 luglio alle 21 otto writers dipingevano altrettanti pannelli, in collaborazione con Playground.

Spazio inoltre per il grande teatro. Il 24 luglio sarà la volta di Donne Guerriere, previsto a marzo per la prima nazionale e ma rimandato a causa del Coronavirus. Ginevra Di Marco e Gaia Nanni porteranno sul palco un progetto su varie note artiste femminili e che è quasi sold out. Lo spettacolo è organizzato in collaborazione con Empoli Jazz e Music Pool. Nel pomeriggio del 24 luglio dalle 19 è prevista una conversazione con le due artiste, a ingresso libero.

Si affianca alla rassegna 'Montelupo di Fuori' e da parte del sindaco Paolo Masetti e dell'assessore Simone Londi c'è grande soddisfazione: "È un successo già prima di partire averlo organizzato. Il parco permette il distanziamento necessario. Siamo certi che possa richiamare molte persone. La struttura ha fatto uno sforzo enorme per arrivare a questa manifestazione. Per Ambrogiana Fool Park c'è stato un sforzo fool...".

Il programma completo di Ambrogiana Fool Park è in via di definizione e si può scoprire sulle apposite pagine Facebook e Instagram.

Il programma dell'area cinema

Mercoledì 8 luglio – PARASITE

Giovedì 9 luglio – LA DEA FORTUNA

Mercoledì 15 luglio – JO JO Rabbit

Giovedì 16 luglio - FAVOLACCE

Mercoledì 22 luglio – GO GO DANTE di Alessio Nencioni

Giovedì 23 luglio – IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE (anteprima)

Mercoledì 29 luglio – I MISERABILI

Giovedì 30 luglio – LA BELLE EPOQUE

Mercoledì 5 agosto – TORNARE

Giovedì 6 agosto – UN GIORNO DI PIOGGIA A NEW YORK

Mercoledì 12 agosto – DOPO IL MATRIMONIO

Giovedì 13 agosto – GLI ANNI PIÙ BELLI

Mercoledì 19 luglio – IL MISTERO DI HENRY PICK

Giovedì 20 luglio – MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI

Mercoledì 26 luglio – EMMA

Giovedì 27 luglio – CENA CON DELITTO

Gianmarco Lotti