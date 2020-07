Anagrafe, elettorale e stato civile: come accedere ai servizi a Empoli

Da lunedì 6 luglio il servizio demografico del Comune di Empoli sarà aperto su appuntamento. Stiamo parlando dell’Anagrafe, dello Stato Civile e dell’Ufficio Elettorale.

Per le diverse pratiche i cittadini possono utilizzare le modalità telematiche.

Chi non avesse la possibilità di accedere al web può prendere un appuntamento telefonando ai seguenti numeri:

• Appuntamenti anagrafe: telefonare al n. 0571/757777

• Appuntamenti Interprete lingua cinese: telefonare al n. 0571/757781 (chiamare il lunedì e giovedì mattina dalle 9 alle 12)

• Appuntamenti per ritiro tessere elettorali: telefonare al n. 0571/757771 (tutti i giorni tranne giovedì)

• Appuntamenti stato civile (divorzi, pubblicazioni di matrimonio, cittadinanze, certificazioni stato civile): telefonare ai n. 0571/757775-764-540

Si consiglia comunque di utilizzare le modalità telematiche.

ORARI

ORARI DI APERTURA SERVIZIO DEMOGRAFICO (DAL 06/07/2020 PREVIO APPUNTAMENTO)

LUNEDÌ, MERCOLEDÌ e VENERDÌ: 9-12; MARTEDÌ e GIOVEDÌ: 15-18

Stato Civile aperto anche il sabato dalle 9 alle 12 solo per denunce di nascita e decesso.

INGRESSI

GLI INGRESSI AL SERVIZIO DEMOGRAFICO DAL 06/07/2020

Anagrafe, Elettorale, Stato Civile: Piazza Del Popolo, 33

Denunce di Nascita e Decesso: Piazza Del Popolo, 34

ANAGRAFE

La modulistica relativa ai cambi di residenza e alle restanti pratiche (variazione generalità, attestati, rinnovo permesso soggiorno, segnalazione abbandono dimora abituale, numerazione civica, trasferimento residenza all’estero, estratto ruolo matricolare, certificati storici) è scaricabile dal sito o disponibile all’entrata e può essere inviata:

Via mail a: anagrafe@comune.empoli.fi.it

Via pec a: comune.empoli@postacert.toscana.it (solo per chi è in possesso di indirizzo pec)

Via fax 0571/757783

Per raccomandata A/R a Comune di Empoli – ufficio anagrafe, via Giuseppe del Papa n. 41, 50053 Empoli (FI)

Chi avesse necessità di presentarsi personalmente deve fissare un appuntamento telefonando ai seguenti numeri:

Appuntamenti anagrafe: al n. 0571/757777

Appuntamenti Interprete lingua cinese: n. 0571/757781 (chiamare il lunedì e giovedì mattina dalle 9 alle 12)

ELETTORALE

Il rilascio delle tessere elettorali è svolto solo su appuntamento: telefonare al n. 0571/757771 (tutti i giorni tranne giovedì).

STATO CIVILE

I certificati ed estratti di stato civile possono essere richiesti allegando copia del proprio documento di riconoscimento.

Via mail a: statocivile@comune.empoli.fi.it

Via pec a: comune.empoli@postacert.toscana.it (solo per chi è in possesso di indirizzo pec)

Per posta a Comune di Empoli – ufficio Stato Civile, via Giuseppe del Papa n. 41, 50053 Empoli (allegando busta preaffrancata per il ritorno)

Chi avesse necessità di presentarsi personalmente deve fissare un appuntamento telefonando ai seguenti numeri: n. 0571/757775-764-540

MODULISTICA

La modulistica necessaria alla richiesta di attivazione dei PROCEDIMENTI DI STATO CIVILE (cittadinanze, pubblicazioni di matrimonio, matrimoni, divorzi e separazioni) è scaricabile dal sito e disponibile all’entrata e può essere inviata all’ufficio tramite mail (statocivile@comune.empoli.fi.it) o via pec a: comune.empoli@postacert.toscana.it (solo per chi è in possesso di indirizzo pec). Chi non ha la possibilità di utilizzare la modalità online può fissare un appuntamento telefonando ai n. 0571/757775 – 0571/757764 – 0571/7577540

L’ufficio di Stato Civile è aperto senza appuntamento solo per servizi essenziali: denunce di nascita e decesso.

Questi stessi servizi sono attivi anche il sabato.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa