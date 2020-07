Nuovo centenario a Santa Croce: auguri ad Armando Rosati

Un altro decano toscano raggiunge l'età a tre cifre: Armando Rosati di Santa Croce ha compiuto 100 anni. Il sindaco Giulia Deidda ha deciso di omaggiarlo quest'oggi nella sua casa. "Ho portato in dono la cartella della storia di Santa Croce sull’Arno e una medaglietta con lo stemma del comune e la sua data di nascita come simbolo dell'abbraccio di tutta la comunità santacrocese", ha commentato in un post il primo cittadino.

