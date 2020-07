Cascine divise in 4 per lo spaccio non-stop: 10 arresti nel blitz dei carabinieri

Colpo duro allo spaccio nel polmone verde di Firenze, il parco delle Cascine. Da ieri sera un blitz notturno dei carabinieri di Firenze ha portato ad arrestare 10 persone, finite in carcere, e a notificare il divieto di dimora nel comune di Firenze. Le persone sarebbero extracomunitarie, per lo più originarie del Gambia. La 'centrale dello spaccio' di hashish e marijuana era all'interno del parco, dove sono stati documentati dai militari ben 278 episodi di cessione, anche in periodo di lockdown, di hashish e marijuana. Il ritmo arrivava fino a 30 compravendite all'ora. Le Cascine erano divise in 4 sottozone che venivano controllate per evitare interventi di forze dell'ordine o cittadini. Ai pusher venivano pure portati i posti a pagamento da altri complici.