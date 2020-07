Centisti liceo Marconi, 16 in vetta (a maggioranza rosa)

Anche i liceali del 'Guglielmo Marconi' di San Miniato possono finalmente posare i libri e godersi l'estate. Sono infatti terminati gli esami di maturità, con buonissime sorprese dall'istituto di La Scala. Ovviamente facciamo i complimenti a tutti coloro che hanno studiato, si sono impegnati e hanno passato l'esame nel periodo più difficile per il mondo della scuola da decenni a questa parte, causa coronavirus. Vogliamo però rendere omaggio anche a chi ha superato brillantemente lo scoglio della maturità raggiungendo le vette più alte, con i 100 e addirittura le lodi. Soprattutto, di 16 centisti la stragrande maggioranza è composta da donne: ben 11.

Centisti liceo Marconi, i nomi

Partiamo allora dalle sezioni quinte: per la A, Gloria Mirdita e Giada Santinami hanno ottenuto il 100, mentre Alessia Nebbiai ha conquistato pure la lode. Nella B Francesca Mangano raggiunge il massimo dei voti, il compagno di classe Andrea Cambi anche la lode. Per la C, opzione Scienze Applicate, troviamo Ginevra Guidi e Matteo Mandorlini a raggiungere il 100, mentre Massimo Zhang (già noto per altri successi scolastici) ed Emanuele Respino raggiungono anche la lode. Alla sezione D Anna Ermelani, Valeria Baragli e Luca Pertici diventano centisti, Beatrice Olmi aggiunge anche la lode.

Passiamo alle classi di Scienze Umane. Per le quinte con opzione Economico Sociale tre centisti: Sara Del Guasta per la 5I, Veronica Leone e Paolo Vallini della 5L.