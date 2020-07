'Cerreto di Sera', serate e tante iniziative

Musica, cinema, presentazione di libri, shopping sotto le stelle, camminate e molto altro. E’ il ricco menù di “Cerreto di Sera”, la rassegna promossa dal Comune di Cerreto Guidi e dalla Pro Loco, in collaborazione con numerose associazioni del territorio.

“Abbiamo annullato i grandi eventi dell’estate con dispiacere-sostiene il Sindaco Simona Rossetti- ma con grande senso di responsabilità. Ci siamo comunque impegnati a proporre tante occasioni per stare insieme, vedendo un film, ascoltando la musica o letture e tornando anche a fare shopping. Tutto questo nel pieno rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento dei contagi. E’importante sottolineare come abbiamo puntato a fare un calendario unico per eventi su tutto il nostro territorio. Ringrazio davvero tutte le associazioni che sono presenti in questo programma con il loro impegno e la grande disponibilità”.

“Cerreto di Sera” è il segno di un’estate diversa, ma sicuramente interessante e attrattiva.

Non c’è praticamente sera nel mese di luglio e in parte di quello di agosto senza un’iniziativa, avendo cura di abbracciare l’intero territorio con appuntamenti organizzati a Cerreto Guidi e nelle frazioni.

LEGGERE FUORI- Tante le serate promosse fra Cerreto Guidi, Bassa, Lazzeretto, Stabbia e Gavena con un comun denominatore: la proposta di libri e storie che si richiamano alla tradizione del territorio e non solo. Tante serate e tanti generi diversi in accattivanti location.

CINEMA- Il cartellone estivo è fatto apposta per ingolosire grandi e piccini con pellicole e titoli di sicuro richiamo. Le proiezioni, tredici in tutto, in Piazza Dante Desideri, a Cerreto Guidi, da dove si gode un magnifico paesaggio, a Lazzeretto e a Stabbia.

MUSICA- La musica, ferme restando le disposizioni da osservare, è un altro filo rosso di “Cerreto di Sera”. Lo swing, il tributo ai Queen, la musica anni’80 gli stornelli si passeranno il testimone in Piazza Vittorio Emanuele II, davanti alla Villa Medicea ma anche a Lazzeretto, Bassa e Gavena.

SHOPPING- “Cerreto di Sera” vuol dire anche shopping sotto le stelle con le iniziative promosse dall’Associazione CCN e i negozi aperti ogni mercoledì di luglio. Da segnalare il 22 luglio il mercatino “Sapori d’estate”.

CAMMIN…DEGUSTO- Nel ricco programma una doverosa segnalazione per le camminate lungo le colline cerretesi con spunti naturalistici e di storia del territorio e con piacevoli soste di degustazione presso le cantine. Le iniziative, promosse dall’Associazione Turistica Pro Loco, l’11 e il 25 luglio ed il 1 agosto

PICNIC SOTTO LE STELLE– “Cerreto di Sera” offre anche la possibilità di godere di serate rilassanti in luoghi campestri, con coperte sul prato, cestini da picnic, vino, cocktail, musica di sottofondo e telescopi per rimirare le stelle. Sono due le date da mettere in agenda, domenica 26 luglio e domenica 2 agosto e 4 le location, come 4 sono le Contrade del Palio del Cerro (Porta Caracosta, Porta Fiorentina, Porta al Palagio, Santa Maria al Pozzolo), che organizzano l’iniziativa insieme alla Pro Loco.

“Il programma che abbiamo costruito, grazie alla ricca soggettività associativa di tutto il territorio comunale – dichiara il Presidente della Pro Loco Lorenzo Brunori - punta a offrire momenti di serena socialità, di divertimento e svago, di cultura e musica, di cammino nella natura e di degustazione del nostro miglior vino. Tutto questo per dare l’opportunità alla nostra comunità di uscire di casa in queste belle sere d’estate e di ritrovarsi in tranquillità e sicurezza”.

PROGRAMMA

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa