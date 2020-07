Cinema, musica e sport: l'estate di Carmignano all'aria aperta

Prende il via lunedì 6 luglio l’estate carmignanese, con un cartellone ricco di eventi che spaziano dal cinema alla musica, dal teatro all’archeologia. Serate di intrattenimento leggero si intersecheranno con appuntamenti culturali fino a settembre, grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale con le associazioni del territorio, che si sono rese disponibili per contribuire a dar vita ai luoghi pubblici dei diversi rioni per tutta l’estate.

Si comincia con il Cinema sotto le stelle, che da questo lunedì 6 luglio proseguirà fino al 28 agosto con 24 serate divise in tre location e tre generi. Lo spazio d’arte A. Moretti di Carmignano ospiterà 8 film d’essai, mentre nel Parco Museo Quinto Martini di Seano e nella piazza Cesare Battisti di Comeana saranno proiettati film per famiglie e film pop, rispettivamente 4 per ciascun genere in ognuno dei due cinema all’aperto.

Anche la musica sarà protagonista dell’estate carmignanese con serate che varieranno per generi e location durante i mesi di luglio, agosto e settembre. Di particolare interesse la serata A modo “Mia”, prevista per il 31 agosto alle 21 al Parco Museo Quinto Martini. Un omaggio a Mia Martini, con performance teatrali e video e la musica dell’Orchestra della scuola di musica L’Ottava Nota.

Le attività dell’Associazione Amici del Parco Museo Quinto Martini, invece, quest’anno si arricchiscono con il contributo dell’Associazione del Biodistretto del Montalbano, mettendo in piedi Furbacqua: una serie di iniziative culturali con un occhio attento alla sensibilizzazione sui temi ambientali e sul nostro territorio. Tra gli altri appuntamenti, il 9 luglio sarà presentato il libro - finalista al premio Bancarella Sport 2020 - “Volevo solo nuotare” di Luca Farinotti su Rachele Bruni, la nuotatrice comeanese vincitrice di un argento alle Olimpiadi brasiliane e ai Mondiali, 8 ori ai campionati europei, 19 ori e 20 argenti ai nazionali. (Programma completo di Furbacqua a questo link http://www.comune.carmignano.po.it/territorio/?act=i&fid=7884&id=20200702145459549 )

L’Associazione Comeana in Festa collaborerà all’organizzazione delle serate di cinema in piazza Cesare Battisti e durante l’estate non mancheranno le iniziative organizzate dalla ProLoco, fra cui spicca il mercatino IoCreo, nelle piazze pedonalizzate.

I circoli Arci hanno messo in piedi Ritrov-Arci al parco: una serie di serate d’intrattenimento al Parco Museo Quinto Martini. Gli appuntamenti, dal 21 luglio al 16 agosto, varieranno tra teatro e stand-up comedy, concerti e aperi-dj. (Si allega il programma completo di Ritrov-Arci al Parco)

Si chiude alla grande con due serate teatrali d’eccezione. Sabato 29 agosto alle 21.30 in piazza Matteotti a Carmignano: Abbastanza Wonderful di e con Riccardo Goretti e Massimo Bonechi. Venerdì 4 settembre alle 21.15 alla Rocca di Carmignano: Valentina Banci in MedeAssolo S-Concert con musiche di Arturo Annecchino.

Tutte le serate di Carmignano Estate 2020 sono ad ingresso gratuito.

“Questa è un’estate molto particolare – dice l’assessore alla cultura Stella Spinelli – e per questo abbiamo deciso di organizzare iniziative in vari luoghi strategici del territorio, per aiutare le attività di ristorazione e per stimolare le famiglie a viversi le piazze. Siamo felici della risposta delle tante associazioni del territorio che ci aiuteranno e invitiamo tutti a uscire di casa e a tornare a condividere tempo ed emozioni. Sempre seguendo norme e regole”.

Cinema sotto le stelle

SEANO Parco Museo Quinto Martini | Via Pistoiese snc

film pop

lu 06/7 - Che bella giornata

lu 13/7 - L’ora legale

lu 20/7 - Quasi amici

lu 27/7 - La prima cosa bella

film famiglie/bambini/ragazzi

lu 03/8 - Dilili à Paris

lu 10/8 - L’isola dei cani

lu 17/8 - Il ritorno di Mary Poppins

lu 24/8 - Il drago invisibile

CARMIGNANO Spazio d’arte A.Moretti | via Borgo 4

film d’essai

me 08/7 - Sole

me 15/7 - Rosso Istanbul

me 22/7 - La favorita

me 29/7 - Tre manifesti a Ebbing, Missouri

me 05/8 - Le invisibili

me 12/8 - La Melodie

me 19/8 - Un giorno all’improvviso

me 26/8 - Cyrano mon amour

COMEANA Piazza C.Battisti

film famiglie/bambini/ragazzi

ma 07/7 - Sole a catinelle

ve 17/7 - Il mio amico Nanuk

ve 24/7 - Diario di una schiappa

do 02/8 - GGG Grande gigante gentile

film pop

ve 07/8 - Bohemian Rhapsody POP

ve 14/8 - Quello che so sull’amore

ve 21/8 - Baarìa

ve 28/8 - Perfetti sconosciuti

Calendario eventi organizzati da ARCI

al Parco Museo Quinto Martini

21 luglio – Stand-up comedy

28 luglio – Stand-up comedy

29 luglio – Concerto band indipendenti in collaborazione Santa Valvola

01 agosto – Concerto

02 agosto – Teatro

04 agosto – Stand-up comedy

06 agosto – Aperi-DJ

07 agosto – Aperi-DJ

08 agosto – Aperi-DJ

11 agosto – Stand-up comedy

13 agosto – Aperi-DJ

14 agosto – Aperi-DJ

15 agosto – Aperi-DJ

16 agosto – Aperi-DJ

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa