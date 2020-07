Cuccioli di gatto spariti da Poggio Tempesti, l'appello per i 5 mici

Pubblichiamo un appello lanciato dall'associazione Aristogatti, che gestisce il gattile di Empoli, in merito alla sparizione da ieri sera di 5 cuccioli di gatto da una casa di via Torribina a Poggio Tempesti (Cerreto Guidi). La mamma gatta e la famiglia stanno cercando da ore ipiccoli. "Se qualcuno li avessi trovati e presi perché creduti abbandonati, ci contatti per favore. I gattini hanno due mesi circa. Se passate da quella strada e date una mano a cercarli vi saremo riconoscenti", spiegano nell'appello. Il numero da contattare per chi avesse informazioni è il 338/3244769