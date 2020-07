Estate ad arte con gli Uffizi per i bambini

Un’estate di divertimento e arte pensata per i bambini, tra i capolavori degli Uffizi e di Palazzo Pitti oppure nei prati del giardino storico di Boboli: ad offrirla a tutte le famiglie, con un ampio e vario ventaglio di iniziative, eventi e visite guidate, è il museo stesso, che, grazie al sostegno di Unicoop Firenze, ha dato vita al progetto “R-Estate con l’arte”. Tante saranno le attività di svago e apprendimento, suddivise essenzialmente in due tipologie: letture animate e racconti sul giardino di Boboli a cura dell’Associazione Allibratori (dal martedì al venerdì mattina), che si terranno alla Vasca dell’Isola; visite guidate a tema, ideate per i bambini, agli Uffizi, nei musei di Palazzo Pitti e, di nuovo, nel giardino di Boboli.

Il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt: “Agli Uffizi, l’estate in città diventa una vacanza formativa, intelligente, divertente. L’arte e la natura, la nostra Storia, i personaggi veri e quelli di fantasia costruiscono un unico racconto, affidato a specialisti che offriranno ai piccoli – ma anche ai grandi che li accompagnano – un’esperienza emozionante negli spazi più belli delle Gallerie e del Giardino di Boboli. Sarà anche un meraviglioso risarcimento dopo i lunghi mesi di isolamento forzato”.

Le attività sono offerte gratuitamente grazie al generoso contributo di Unicoop Firenze.

L’Innovation and Strategic Marketing Manager di Unicoop Firenze Marco Vannini: “L’impegno della cooperativa è volto a valorizzare una idea di cultura come bene comune alla portata di tutti e come risorsa accessibile con cui nutrire bene la mente. In questa fase difficile per il Paese, dopo il lockdown, siamo felici di poter offrire ai cittadini, piccoli e grandi, occasioni per conoscere il grande patrimonio artistico e culturale delle nostre città. La promozione delle visite guidate a Boboli e agli Uffizi, pensate appositamente per le famiglie che passeranno l'estate a Firenze, vanno in questa direzione.”

Tutte le informazioni e il calendario delle iniziative saranno disponibili sul sito delle Gallerie degli Uffizi, www.uffizi.it

IL PROGETTO

LETTURE ANIMATE A BOBOLI

Letture animate e racconti sul Giardino a cura dell’Associazione Allibratori, in un grande prato ombroso vicino alla Vasca dell’Isola, popolata di fiori, agrumi, pesci e tartarughe, con al centro la grande statua di Oceano.

Da martedì al venerdì, dalle 10 alle 11.30, a partire da martedì 7 luglio fino venerdì 7 agosto (è previsto un secondo periodo di cui verrà data comunicazione in seguito).

Non è richiesta la prenotazione. Ingresso gratuito per i residenti a Firenze. Attività gratuita.

Si consiglia di entrare dall’ingresso di Annalena in via Romana, più vicino al prato dove si svolgerà l’attività.

VISITE GUIDATE SU PRENOTAZIONE

Uffizi

Uffizi: Pronti, attenti, via!

Il percorso è inteso come un “primo incontro” con gli Uffizi. Verrà raccontata la storia del museo e dei personaggi della famiglia de’ Medici; i bambini partecipanti impareranno a “leggere” un’opera d’arte, e verranno introdotti i concetti di conoscenza e tutela di un Patrimonio che è di tutti.

Uffizi Celebrities

È risaputo come gli Uffizi siano un museo ricchissimo di grandi opere d’arte, una più bella dell’altra. Nell’impossibilità di ammirarle per intero, questo percorso porterà i piccoli visitatori alla scoperta dei capolavori assoluti, realizzati dai più grandi maestri: Giotto, Botticelli, Leonardo, Michelangelo e Raffaello, per un itinerario che va dal Gotico al Rinascimento.

Mostri

Nascoste (ma non troppo) nelle opere d’arte, in Galleria ci sono moltissime creature fantastiche. La visita, guidata da una nostra educatrice museale, diventerà una sorta di caccia al tesoro nel museo, pensata per i piccoli visitatori ma stimolante per tutti, con una chiave di lettura originale, “alla ricerca del mostro”.

U come Uffizi

Il percorso è dedicato alla nascita e allo sviluppo dell’edificio costruito da Vasari nel cuore civile della città di Firenze, tra il Palazzo della Signoria e l’Arno. Protagoniste, le statue della Loggia dei Lanzi e quelle del porticato degli Uffizi.

Palazzo Pitti

La reggia delle meraviglie

Un percorso che accompagna i bambini alla scoperta della storia del Palazzo, delle collezioni e delle tre famiglie (Medici, Lorena, Savoia) che vi hanno vissuto dal Cinquecento al Novecento.

Bambini a corte

La vita dei bambini di tre dinastie regnanti (Medici, Lorena e Savoia) viene ricostruita attraverso dipinti che consentono di parlare di aspetti della loro vita quotidiana quali l’abbigliamento, lo studio, i giochi, ma anche gli obblighi di Corte. I piccoli potranno così scoprire analogie e differenze tra la loro quotidianità e modelli di vita ormai lontani, dei quali le opere dipinte mantengono una puntuale memoria. Il percorso si estenderà agli ambienti di tutto il Palazzo.

Volti e storie di donne (Galleria d’Arte Moderna)

Mentre si attraversano le sale della Galleria d’Arte Moderna di Palazzo Pitti a Firenze sono tanti gli occhi che guardano. C’è Napoleone, Gioacchino Rossini, ma anche tantissime dame, tutte da conoscere. Osservare questi volti femminili può dire tanto su come tra Ottocento e Novecento il ruolo della donna nella famiglia e nella società stava cambiando.

“Va’ pensiero…”: musica, colori e sguardi di chi ha fatto l’Italia (Galleria d’Arte Moderna)

Pensieri, idee, grandi personaggi, rivoluzioni, battaglie. Il tutto accompagnato dalle musiche del Risorgimento italiano. Dal compositore Rossini che ha scritto il primo inno patriottico, a Mazzini passando per Garibaldi e Giuseppe Verdi, fino ad arrivare al Caffè Giubbe Rosse, questo speciale itinerario è pensato per far scoprire con le Arti la passione civile per l’Unità d’Italia.

La meraviglia della natura (Tesoro dei granduchi)

Una perla può diventare una scimmietta. Una preziosissima pietra rossa può diventare la piuma su un’ala di un uccellino e una zanna di un elefante si trasforma in un cavallino. Da ogni materiale, grazie alla sapienza, ma anche a un po’ di magia, si possono creare oggetti straordinari. Una passeggiata tra gli oggetti del Tesoro dei Granduchi per un percorso affascinante alla scoperta dei segreti della natura.

La reggia delle curiosità e delle bizzarrie (Tesoro dei Granduchi)

Alla corte del Granduca Ferdinando II dei Medici la vita scorreva nel fasto e nella ricchezza. Gli appartamenti estivi, in particolare, erano ornati di affreschi ed arredi concepiti per stupire e meravigliare gli ospiti abituali e gli invitati occasionali. Un fuoco d’artificio di colori, di sorprese e di invenzioni. Ancora oggi, come un tempo, le figure grottesche e i buffi personaggi, gli animali reali o immaginari e le tante altre curiosità, animano quelle sale e fanno divertire i piccoli e i grandi visitatori che entrano nella splendida reggia dei Medici.

Ai piedi degli dei (mostra temporanea presso Galleria della moda e del costume)

Nell’ambito dell’esposizione temporanea alla Galleria del Costume, si porteranno i bambini a scoprire le storie che ci narrano le scarpe: calzature antiche che raccontano la grande abilità e maestria dei primi calzolai della storia, e calzature moderne utilizzate nei film ambientati nell’antichità.

Giardino di Boboli

Il giardino dei piccoli Granduchi

Dal desiderio di una mamma di dare un giardino ai suoi figli, alla realizzazione di un palazzo che fu la corte di tre dinastie regnanti: al centro dell’itinerario l’affascinante relazione fra gli interni e il verde della collina.

Giro giro tondo

Intorno alla magnifica Vasca dell’Isola, con i suoi fiori e profumi, un girotondo di storie e personaggi che popolavano la vita a corte nel Seicento.

INFORMAZIONI IN DETTAGLIO

Gli incontri sono di due tipi:

1) Nei fine settimana, a partire dal 4 luglio, esclusivamente su prenotazione, visite guidate tematiche rivolte a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni.

Nel rispetto delle norme nazionali e regionali per contrastare la diffusione del coronavirus, i gruppi non potranno eccedere il numero di 10 persone (guida compresa): a tal fine vi invitiamo a favorire la partecipazione di un maggior numero possibile di bambini limitando il numero di accompagnatori.

2) Da martedì a venerdì, dalle ore 10 alle 11.30, a partire dal 7 luglio, al Giardino di Boboli (prato vicino alla Vasca dell’Isola) attività di lettura animata rivolta a bambini di ogni età. Non è necessaria la prenotazione.

COME PRENOTARE

Sono aperte le prenotazioni per i percorsi previsti nei fine settimana.

1) Le prenotazioni dovranno pervenire a partire dalla data indicata esclusivamente via email all’indirizzo: ga-uff.scuolagiovani@beniculturali.it indicando nell’oggetto: “R-Estate con l’arte”.

2) Vi preghiamo di indicare nella mail il numero di partecipanti (adulti e bambini), data e titolo dell’incontro di vostro interesse.

COSTI

1) L’ingresso ai musei fino ai 18 anni è gratuito; dai 18 ai 25 anni è ridotto; gli adulti pagano il biglietto d’ingresso al museo dove previsto.

2) L’ingresso al Giardino di Boboli è gratuito per i residenti a Firenze.

3) La visita “U come Uffizi” presso la Loggia dei Lanzi e loggiato degli Uffizi non prevede biglietto.

4) La prenotazione è gratuita.

5) L’accompagnamento didattico e l’attività di lettura animata sono gratuite, offerte da Unicoop.

6) Per ogni visita è previsto un numero massimo di circa 9 partecipanti (chiediamo di favorire la partecipazione dei bambini limitando il numero di adulti accompagnatori).

7) Le modalità di pagamento per gli adulti e i dettagli organizzativi quali il punto di incontro e alcune buone regole di visita saranno comunicate al momento della conferma della prenotazione.

