Fognatura via Don Minzoni a Certaldo, partono i lavori da 680mila euro

Inizieranno la prossima settimana i lavori di Acque per la sostituzione della rete fognaria, e dei relativi allacci di utenza, in via Don Minzoni, nel comune di Certaldo. Un’opera rilevante, frutto della sinergia tra il gestore e l’amministrazione comunale, che interesserà direttamente centinaia di cittadini nella zona sud del capoluogo, e che ha un valore stimato in 680mila euro. Obiettivo dell’intervento è risanare un tratto di fognatura mista particolarmente deteriorato, interessato in passato da infiltrazioni di acqua di falda, cedimenti e rotture. I risultati attesi sono quelli di un netto miglioramento del servizio e di una più facile gestione dell’infrastruttura in futuro, oltre al raggiungimento di significativi benefici ambientali.

Nel dettaglio, i lavori riguardano il tratto di via Don Minzoni compreso tra via del Molino e via Fanciullacci. Qui, allo stato attuale, è presente una condotta di fognatura mista che percorre la strada in direzione sud-nord, e che immette i reflui sul collettore che si trova in via del Molino. Il progetto prevede il rifacimento di 350 metri di rete fognaria partendo da un punto che è già stato ripristinato in passato, in occasione del risanamento dell’infrastruttura in via del Molino, per arrivare fino all'intersezione con via Fanciullacci. In corrispondenza dei vari incroci (via XXV Aprile, Via Marsili, Via della Costituzione, via Potente Barducci) saranno inoltre risanati i rami laterali che si immettono nella fognatura di via Don Minzoni.

I lavori si preannunciano particolarmente complessi, anche a causa di alcuni ostacoli dovuti ai sottoservizi già esistenti. Essendo inoltre la fognatura posizionata in centro strada, non è stato possibile mantenere aperta la viabilità, neanche con un senso unico alternato. Per questo motivo, si è rivelata indispensabile la chiusura della strada, che avverrà per i singoli tratti di volta in volta interessati dai cantieri. Le modifiche al traffico saranno sempre indicate sul posto con l’opportuna segnaletica. Salvo condizioni meteo particolarmente sfavorevoli o imprevisti tecnici, l’intervento dovrebbe concludersi indicativamente entro settembre, quando restituirà ai cittadini un tratto di fognatura completamente ammodernato, garantendo evidenti miglioramenti nel servizio e un ritorno in ambiente di acque sempre più pulite.

Fonte: Acque Spa