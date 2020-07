Francesca Peccianti, l'avvocato nominata coordinatrice comunale FdI Empoli

Ancora un avvocato ai vertici di Fratelli d'Italia Empoli. Francesca Peccianti è stata nominata coordinatrice comunale del partito di Giorgia Meloni, un ruolo da collante tra eletti ed elettori. Al momento in Consiglio comunale trovano spazio tre membri del gruppo FdI-Centrodestra per Empoli: Andrea Poggianti, candidato sindaco alle scorse amministrative, Federico Pavese e Simona Di Rosa, transitata dal M5S a FdI. Peccianti, già candidata per FdI a sostegno di Poggianti nel 2019, ha scoperto la politica proprio per quella tornata elettorale, entrando nei meccanismi del gioco politico in un momento essenziale. Parliamo della corsa per le Regionali, dove Fratelli d'Italia può mantenere le promesse di un risultato a doppia cifra (dal 15% in su, per le stime più ottimistiche). Ad appoggiare la candidatura anche Claudio Gemelli, coordinatore provinciale. "Avrò bisogno di un direttivo che presenterò per l'iniziativa elettorale del gazebo del 16 luglio per i giovedì del Luglio Empolese - spiega Peccianti -, già la sede è un traguardo importante, impensabile fino a poco fa". Peccianti prende il posto di Giovanni Pracchia.

Elia Billero