In auto con 10 kg di hashish, coppia arrestata

A Vecchiano (PI), nella trascorsa nottata, i Carabinieri di Pisa hanno arrestato un 39enne ed una 29enne, per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari del Radiomobile, intorno alle 2, hanno fermato un’autovettura per un controllo alla circolazione stradale e, insospettitisi, hanno deciso di effettuare un’accurata perquisizione dagli esiti alquanto inaspettati. Nel bagagliaio del veicolo, i carabinieri hanno rinvenuto quasi 10 kgdi hashish, suddivisa in undici “panetti” preconfezionati in cellophane.

Per i due è dunque scattato l’arresto in flagranza di reato e sono stati accompagnati, l’uomo, presso la Casa Circondariale-Don Bosco di Pisa e, la donna, presso la sezione femminile del carcere di Firenze-Sollicciano, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.