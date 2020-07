Incendio in magazzino, crolla il tetto. Intossicate alcune persone

Grosso incendio in un magazzino di vendita di Venturina (Campiglia Marittima) in via Indipendenza. L'incendio ha determinato il collasso pressoché totale della copertura del fabbricato con distruzione degli interni. Si è propagata una intensa colonna di fumo costringendo le squadre a procedere alla evacuazione di alcune famiglie di abitazioni prossime all'immobile.

Sul posto hanno operato 4 squadre dei vigili del fuoco (Piombino, Cecina, Livorno e Follonica) con 9 mezzi e 24 unità. L'intervento delle squadre ha consentito di evitare che l'incendio si estendesse anche agli edifici limitrofi. I danni materiali sono rilevanti, alcune persone sono state trattate in quanto lievemente intossicate da inalazione dei prodotti della combustione.