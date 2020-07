Evita le auto e cade di bici, 79enne ferita a Cortenuova

Per scansare le auto ha colpito con la sua bici un tombino ed è finita a terra, con importanti ferite. L'incidente è accaduto a una 79enne a bordo della due ruote in via Arnovecchio, nella frazione empolese di Cortenuova. Poco dopo le 13 sono stati chiamati i soccorsi per la donna finita sull'asfalto dolorante. I sanitari della Misericordia di Empoli si sono incaricati di trasferirla al pronto soccorso del 'San Giuseppe'. Per lei una lussazione alla spalla e una ferita alla testa. Il trasferimento è avvenuto in codice giallo.