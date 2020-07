Jacopo Galbiati, il ritorno tra le file del Poggibonsi

L’U.S. Poggibonsi comunica di essersi assicurato le prestazioni sportive del centrocampista Jacopo Galbiati. Classe 1982 e già capitano del Leone nelle stagioni 2017-18 e 2018-19, Galbiati torna in giallorosso dopo aver disputato l’ultimo campionato Eccellenza nelle file del San Gimignano Sport.

Le prime dichiarazioni di Jacopo Galbiati: “Sono entusiasta di essere di nuovo a Poggibonsi, un ambiente che considero la mia casa. Sento la maglia giallorossa tatuata sulla pelle, ragion per la quale ho sempre desiderato che si concretizzasse questo mio ritorno. Ringrazio la Società ed il Direttore dell’Area Tecnica Aleandro Aiazzi per avermi riportato a Poggibonsi.

Voglio ripagare la loro fiducia, ma anche quella dei nostri tifosi, verso i quali non posso che essere riconoscente per gli attestati di stima che mi hanno costantemente rivolto in primo luogo come persona e poi come calciatore.

Da molto tempo siamo in una fase di inattività e non vedo l’ora di ripartire, anche perché questo potrebbe essere il mio ultimo anno di carriera e ci terrei particolarmente a ritirarmi dopo aver giocato come ultima squadra nel Poggibonsi”.

Fonte: Us Poggibonsi