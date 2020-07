La poggese Stella Mattioli nuovo membro della Charlottesville Sister Cities Commission

È poggese uno dei nuovi membri della commissione per le città gemellate di Charlottesville, in Virginia. Stella Mattioli da anni si è trasferita dalla sua Poggio a Caiano alla città gemellata oltreoceano, prima per studiare all’Università della Virginia e poi per lavorarvi. Adesso ha sostituito Terri Di Cintio nel ruolo di referente per Poggio nella commissione che gestisce i rapporti con le quattro città gemellate con Charlottesville. Oltre a Besancon in Francia, Pleven in Bulgaria e Winneba in Ghana, anche Poggio mantiene stretti rapporti con la località d’oltremare, rapporti iniziati con la figura di Filippo Mazzei, che da Poggio arrivò in terra di Virginia per essere uno dei più attivi animatori dell’indipendenza americana.

La commissione si occupa di mantenere i rapporti con le quattro città gemellate e per la prima volta a farne parte è una persona di Poggio a Caiano, che proprio grazie al gemellaggio è giunta a Charlottesville. Tra le tante iniziative portate avanti negli anni dal Comune, c’è la borsa di studio per i giovani di Poggio: Stella Mattioli, dopo aver vinto la borsa di studio ed aver partecipato al progetto iniziale, è stata assunta come insegnante di lingua italiana all’Università della Virginia. Tra le varie iniziative portate avanti per approfondire la conoscenza reciproca fra le due sponde dell’Atlantico, lo scorso anno è stato realizzato il documentario su Filippo Mazzei con sceneggiatura e regia di Massimo Becattini , la cui traduzione in lingua sono stati realizzati dagli studenti dell’Università della Virginia guidati dalla professoressa Mattioli.

“Sono molto contenta di essere entrata a far parte della Sister City Commission del comune di Charlottesville”, afferma Stella Mattioli. “Nei prossimi anni mi impegnerò a mantenere i già ottimi rapporti con il Comune di Poggio a Caiano, e sono certa che sarà possibile organizzare eventi e iniziative per far sviluppare ancora di più la relazione fra le due città. A Charlottesville sono tutti molto contenti di avere un gemellaggio così attivo con Poggio, e vogliamo tutti essere certi che prosegua in maniera proficua”.

“Il gemellaggio con Charlottesville – aggiunge il vicesindaco Giacomo Mari – è una fucina di idee e una continuità di collaborazioni e progetti che portiamo avanti con convinzione. Ci permette ogni anno di arricchirci vicendevolmente, facendo uscire entrambe le realtà dal proprio perimetro. Alcune attività in particolare, come la borsa di studio, permettono ai nostri giovani di passare del tempo in America apprendendo la storia locale, nella quale si riscopre anche la nostra storia, oltre che di migliorare la lingua inglese e intessere rapporti proficui. Stella ne è un esempio lampante e come Comune siamo entusiasti di poter dialogare con una nostra stimata concittadina oltreoceano per i progetti futuri. Doveroso è altresì il ringraziamento convinto e profondo da parte di tutta l’amministrazione comunale odierna, e mi permetto di dire anche di quelle precedenti, a Terri Di Cintio per i tanti anni che ha trascorso a tessere, in modo infaticabile, incontri ed opportunità di conoscenza reciproca: dal cinema prodotto nel territorio pratese approdato al prestigioso Virginia Film Festival, a giovani artisti di Charlottesville ospitati al Festival delle Colline, dal grande scambio culturale per i 40 anni del gemellaggio dove numerose famiglie delle due città sono state ospitate ed hanno offerto ospitalità nelle rispettive abitazioni, agli scambi culinari, solo per ricordarne alcuni”.





Fonte: Comune di Poggio a Caiano - Ufficio Stampa