La Provincia di Livorno assume: aperti i bandi di concorso per 3 ingegneri

La Provincia di Livorno ha pubblicato i bandi d due concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 3 posti di categoria D profilo professionale tecnico.

Il primo concorso è per 2 posti (uno è riservato al personale ex artt. 1014 e 678 D.Lgs n. 66/2010, riserva per volontari delle forze armate) in cui è richiesta la laurea in Ingegneria Civile, specializzazione strutture. Si segnala che uno dei due posti sarà destinato all’Isola d’Elba.

Il secondo concorso è per 1 posto per laureati in Ingegneria sistemi edilizi – Ingegneria edile.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è il 31/07/2020.

I testi integrali dei bandi, con il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito Internet www.provincia.livorno.it , al link Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.

Inoltre, sono di prossima pubblicazione altri due bandi di concorso, sempre per il settore tecnico, che riguardano 2 posti, categoria C, per periti industriali e 2 posti per geometri o periti edili.

Fonte: Provincia di Livorno