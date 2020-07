L'azzurra Diletta Carli al Tnt Empoli

Arrivo di elevato spessore nel T.N.T. Empoli. La nazionale Diletta Carli, nata a Pietrasanta il 7 maggio 1996, si è unita alla squadra guidata dal dt Giovanni Pistelli, per allenarsi nelle piscine di Empoli e di Fucecchio, dopo essersi aggregata lo scorso maggio alla squadra. In carriera, la ventiquattrenne azzurra, tesserata con le Fiamme Oro, ha partecipato alle ultime due edizioni delle Olimpiadi, centrando il 7° posto con la staffetta femminile 4x200 stile a Londra 2012 e venendo eliminata in batteria sui 400 stile a Rio de Janeiro (’16). Tra gli altri risultati di spicco ottenuti in grandi manifestazioni internazionali, Diletta Carli può annoverare quattro medaglie d’oro: con la staffetta femminile 4x200 stile agli Europei di Debrecen in Ungheria (’12); nella 4x200 stile ai Giochi del Mediterraneo di Mersin in Turchia (’13); nei 200 stile ai Mondiali giovanili di Dubai (’13) e sui 400 stile agli Europei giovanili di Anversa (’12). La campionessa toscana ha pure conquistato il titolo italiano sugli 800 stile ai ‘primaverili’ del 2015. La Carli ha espresso molta soddisfazione per questa nuova esperienza, destinata a protrarsi almeno per tutta la prossima stagione: “Ho scelto di venire a Empoli – ha detto – per lavorare ogni giorno insieme alle mie amiche Linda Caponi e Ginevra Taddeucci. La possibilità di prepararsi fianco a fianco porterà benefici a ciascuna di noi. Poi vorrei cimentarmi nelle gare in acque libere e non avrei potuto sperare di meglio di un tecnico qualificato come Pistelli”. Adesso Salgono, dunque, a quattro gli atleti della società empolese in forza a gruppi sportivi militari: Linda Caponi (Carabinieri); Diletta Carli, Ginevra Taddeucci e Simone Ercoli (Polizia di Stato).

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli