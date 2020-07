Liliana Cianetti spegne 100 candeline a Empoli, "la sartina col carabiniere"

Cento anni sono un traguardo straordinario e Liliana Cianetti, classe 1920, ne è la riprova. Tanta forza d’animo e un grande desiderio: «Se arrivo a centanni voglio una bella festa con tutta la famiglia». Così aveva detto e così è stato. Ieri, giovedì 2 luglio, il suo compleanno speciale lo ha vissuto.

Madre di tre figlie, Antonietta, Annamaria e Manuela, Liliana, empolese doc di Viale Boccaccio, è figlia della Bertini Rosa che aveva un negozio di frutta e verdura a Porta Pisana, suo babbo si chiamava Gabriello.

Liliana Cianetti è cresciuta dalle Sorelle Paci, a scuola di sartoria di abiti da sposa e diventò così una brava e rinomata sarta. Ci fu la guerra e quando tutto sembrava perduto, conobbe suo marito, Dante, che sposò nel ’46.

Lui era un appuntato dei carabinieri in servizio prima nella Caserma di Empoli, poi trasferito a Chiusi della Verna e successivamente a Monsummano dove andò in pensione. Dal giorno delle nozze Liliana è stata ‘la sartina col carabiniere’. Quando Dante andò in pensione da Monsummano tornarono a casa, nella loro Empoli, nel ’62, in Viale Boccaccio, 53, dove ancora Liliana risiede con due delle figlie.

«Una grande mamma che non si è mai risparmiata e che ha sempre detto che se fosse arrivata a spengere cento candeline, voleva una bella festa con tutti i nipoti, i bisnipoti e la famiglia intera. E così è stato – racconta emozionata la figlia, Manuela -. Ieri è stato un gran giorno che non dimenticheremo mai. E forse, neppure lei».

Ad omaggiarla è stata l’assessore alla cultura Giulia Terreni che le ha portato una pergamena ricordo e la classica orchidea a nome di tutta l’amministrazione comunale per celebrare il suo secolo di vita. (Un altro centenario è stato festeggiato quest'oggi a Santa Croce, NdR)

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa