Sequestrate 37mila mascherine non idonee, denunciato grossista a Pontedera

La guardia di finanza di Livorno ha sequestrato 37mila mascherine non conformi. Le fiamme gialle hanno individuato 60 imprese tra farmacie e altre attività che avevano acquistato quantità non conformi da un grossista di Pontedera o tramite suoi clienti. Lo stesso grossista avrebbe fornito certificazioni Ce rilasciate da un ente europeo non accreditato. Le zone 'toccate' dall'indagine sono Toscana, Liguria, Emilia Romagna, Lazio, 'Abruzzo, Campania, Sicilia.

Il responsabile è stato denunciato per frode in commercio realizzata con documenti falsi o non idonei. L'indagine è scaturita dall'esito di un riscontro sull'applicazione della normativa in materia di corretta formazione delle dinamiche dei prezzi, effettuato presso una farmacia livornese dove sono state individuate, tra i prodotti in vendita, mascherine del tipo Kn95 (equivalente alla Ffp2), acquistate dal grossista a Pontedera (Pisa).