Minaccia di buttarsi a Pescia dopo essere stato al pronto soccorso: salvato

Alle prime luci dell’alba, un 28enne di origine marocchina, domiciliato a Montecatini Terme, dopo aver fatto accesso al Pronto Soccorso di Pescia per un malore, insofferente per l’attesa dei tempi tecnici (comunque brevi) per l’analisi del sangue, ha minacciato di buttarsi dal Ponte Duomo. La Centrale Operativa dei carabinieri di Montecatini Terme, ricevuta la segnalazione da un passante, inviava la pattuglia più vicina, composta dai militari della stazione di Ponte Buggianese. I militari giunti in pochi minuti hanno trovato il giovane, a torso nudo e in piedi sul muretto del ponte che voleva buttarsi. L’equipaggio, dopo una lunga trattativa, riusciva a convincere il giovane a desistere dall’insano gesto, accompagnandolo presso l’ospedale pesciatino ove veniva nuovamente visitato e ricoverato.