Montaione, al via anche i centri estivi 0-3 anni

Dopo la partenza dei centri estivi per bambini da 3 a 11 anni, iniziati il 15 giugno, il Comune di Montaione, a partire da mercoledì 1 luglio, ha attivato i centri estivi educativi anche per la fascia da zero a 3 anni di età, conseguentemente alla firma dell’Ordinanza del Presidente della Regione Toscana che ha consentito la ripresa di queste attività.

Dopo la chiusura dei servizi educativi per l’infanzia ed il confinamento in casa a causa dell’emergenza sanitaria da Covid-19, non era stato possibile, fino ad oggi, riorganizzare alcun momento di socializzazione per i bambini più piccoli, particolarmente penalizzati dal lockdown in quanto sacrificati nei loro bisogni relazionali e di crescita in ambienti armonici, stimolanti e orientati al benessere psicofisico.

Ma i centri estivi educativi non rappresentano solo la prima vera possibilità per i più piccoli di ritornare ad una normalità relazionale, ma forniscono anche un valido aiuto ai loro genitori nel difficile compito di conciliare i tempi di lavoro con le esigenze della famiglia, soprattutto in questa nuova fase di ripresa delle attività economiche.

Le iscrizioni, riservate ai bambini che già frequentavano il nido d’infanzia comunale “Il cerbiatto”, hanno esaurito i posti messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale. Le attività, organizzate in piccoli gruppi con educatori professionali, si svolgono prevalentemente all’aperto, in orario antimeridiano, nel rispetto delle normative di tutela della salute e avranno termine il 31 luglio.

Fonte: Comune di Montaione