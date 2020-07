Nasconde fucili e pistole illegali in casa, arrestato a Ponte Buggianese

La polizia sospettava che nascondesse delle armi illegali: per questo martedì pomeriggio gli agenti del commissariato di Pescia hanno fatto irruzione in casa di 37enne di origini calabresi residente a Ponte Buggianese, pregiudicato. Con un pretesto i poliziotti hanno suonato il campanello ma non l'hanno trovato in casa. Lo hanno visto poco dopo e, nonostante negasse, è partita la perquisizione. Sono state trovate armi e munizioni che il trentenne aveva ben occultato in diversi 'nascondigli' fantasiosi.

Nel sottotetto è stato ritrovato un fucile semiautomatico cal. 12 marca Benelli con matricole abrase nascosto tra le numerose masserizie. Una pistola cal. 6,35mm con quattro cartucce all’interno del caricatore era in una scatola di derivazione dell’impianto elettrico, avvolta in uno straccio e nastro di carta. Un caricatore bifilare in dotazione per pistola Beretta 92, con all’interno​ 14 colpi cal.9X21mm si trovava invece nella cassetta di deviazione dell’impianto termoidraulico, mentre in diversi altri posti e sempre ben nascosti venivano ritrovate in totale n.110 cartucce cal.12, 9x21mm e 6.35mm.

È stato poi arrestato in flagranza di reato per detenzione di armi clandestine, detenzione abusiva di armi e ricettazione. Adesso si trova nel carcere di Prato a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'arresto è stato convalidato con custodia cautelare in carcere.​ ​