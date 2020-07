Nido Pappa e Ciuccio di Stabbia, aperte le iscrizioni

In seguito all’approvazione della graduatoria provvisoria per l’accesso ai nidi comunali ed alla disponibilità di 4 posti al nido Pappa e Ciuccio di Stabbia, sono aperte le iscrizioni per tali posti per l’anno educativo 2020/2021, riservate ai bambini che compiono un anno entro il 31 agosto 2020 (per l’inserimento nei mesi di settembre/ottobre) residenti nel Comune di Cerreto Guidi.

Per iscrivere i bambini entrambi i genitori devono compilare la domanda d’iscrizione, allegando i documenti d’identità dei richiedenti, e inviando la richiesta alla seguente PEC del Comune di Cerreto Guidi: comune.cerreto-guidi@postacert.toscana.it entro le ore 13,00 di lunedì 6 luglio 2020.

A causa delle norme in vigore per evitare la diffusione dei contagi da coronavirus e con l’obiettivo di ridurre gli spostamenti, si consiglia di scaricare la domanda e tutta la documentazione dal sito istituzionale del Comune di Cerreto Guidi www.comune.cerreto-guidi.fi.it oppure, in caso di impossibilità, di ritirare la modulistica prendendo appuntamento con i dipendenti dell’Ufficio scuola telefonando (0571.906201; 0571.906213) negli orari di ufficio.

E’disponibile, per informazioni, anche l’indirizzo mail scuola@comune.cerreto-guidi.fi.it

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa