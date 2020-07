Operazione antispaccio alle Cascine, il plauso del Prefetto ai carabinieri

Il Prefetto di Firenze Laura Lega esprime plauso e soddisfazione per l’operazione condotta contro lo spaccio di stupefacenti alle Cascine, che ha visto impegnati oltre 120 uomini coordinati dal Comando Provinciale Carabinieri di Firenze e che ha portato a numerosi arresti. L’operazione si inserisce nell’ambito della strategia di contrasto allo spaccio e di rafforzamento del controllo sul territorio fiorentino varata in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

“La capacità investigativa e l’impegno dell’Arma dei Carabinieri”, ha detto il Prefetto Lega, “ha garantito il raggiungimento di importanti risultati a tutela della legalità nella città di Firenze”.

Fonte: Prefettura di Firenze - Ufficio Stampa