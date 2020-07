Paolo Saturnini, improvvisa scomparsa dell'ex sindaco di Greve

Lutto per il Chianti Fiorentino: è scomparso improvvisamente Paolo Saturnini, sindaco del Comune di Greve in Chianti dal 1990 al 2004. Aveva 70 anni. È deceduto dopo un malore occorso nella sua abitazione. La comunità grevigiana lo ricorda con grande affetto e con gratitudine per la passione, l'impegno e la dedizione profusi per la crescita del nostro territorio in tutti i 14 anni. Il sindaco Paolo Sottani, la Giunta, l'Amministrazione comunale tutta e i dipendenti si uniscono al dolore della sua famiglia. Da questa mattina la salma di Paolo Saturnini è esposta alla cappellina del Rosa Libri. Il rito funebre si terrà domani sabato 4 luglio alle ore 11:00 presso il cimitero di Greve in Chianti.