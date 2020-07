Il colpo dello Strega, parte seconda. Sandro Veronesi, favoritissimo per l'ambito premio letterario, fa centro con il suo 'Il Colibrì' (La Nave di Teseo). Sono giunti 200 voti a suo favore, 68 in più del secondo classificato, Gianrico Carofiglio con 'La misura del tempo' (Einaudi). Ancora maggiore la distanza dal 'bronzo' ottenuto da Valeria Parrella, 86 voti per il suo 'Almarina' (Einaudi). Il sestetto si conclude con Gian Arturo Ferrari con 'Ragazzo italiano' (Feltrinelli), Daniele Mencarelli con 'Tutto chiede salvezza' (Mondadori) e Jonathan Bazzi con 'Febbre" (Fandango Libri). La classifica rispecchia la prima votazione avvenuta online a giugno scorso.

Chi è Sandro Veronesi, il vincitore

Sandro Veronesi è nato a Firenze nel 1959. È laureato in architettura. Ha pubblicato: Per dove parte questo treno allegro (1988), Live (1996, nuova edizione La nave di Teseo 2016), Gli sfiorati (1990), Occhio per occhio. La pena di morte in quattro storie (1992), Venite venite B–52 (1995, nuova edizione La nave di Teseo 2016), Ring City (2001), Superalbo (2002), No Man’s Land (2003, nuova edizione La nave di Teseo 2016), Brucia Troia (2007, nuova edizione La nave di Teseo 2016), XY (2010, Premio Superflaiano), Baci scagliati altrove (2012), Viaggi e viaggetti (2013), Terre rare (2014, Premio Bagutta), Non dirlo. Il Vangelo di Marco (2015), Un dio ti guarda (2016), Cani d’estate (2018).

Caos calmo (nuova edizione La nave di Teseo 2016) è stato tradotto in venti paesi ed ha vinto nel 2006 il premio Strega e nel 2008 il prix Fémina e il prix Méditerranée.

Il romanzo Il colibrì, uscito per La nave di Teseo nel 2019, è stato eletto vincitore della Classifica di qualità de “La lettura” ed è candidato al LXXIV premio Strega.

Sandro Veronesi ha collaborato con numerosi quotidiani e quasi tutte le riviste letterarie. Attualmente collabora con il “Corriere della Sera”.

Ha cinque figli e vive a Roma.